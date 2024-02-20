Она расстроилась, когда узнала это: за что Чарльз критиковал свою мать королеву Елизавету II

Король Чарльз однажды очень расстроил свою покойную мать королеву Елизавету II тем, что критиковал ее материнские навыки.

Считается, что у короля Чарльза III в детстве была более сильная связь со своими нянями, а также со своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой. Он был так близок с бабушкой, что даже своей второй супруге Камилле в честь помолвки подарил ее кольцо.

И хотя с годами у короля сложилась прочная связь с Елизаветой II, его отношения с матерью в детстве сильно отличались.

Об этом рассказала в своей новой книге "Моя мать и я" королевский писатель Ингрид Сьюард в которой исследуется связь между покойным монархом и ее сыном.

Королева Елизавета II с маленькими принцем Чарльзом и принцессой Анной / Фото: Associated Press

1994 году принц Чарльз разрешил журналисту Джонатану Димблби написать о себе биографию, в которой покойная королева и принц Филипп были описаны как "эмоционально далекие" родители, пишет express. Там также говорилось, что герцог Эдинбургский часто "унижал" и даже "запугивал" своего сына. Когда эта книга вышла, она очень расстроила королеву Елизавету II.

Автор пишет, что королеву не воспитали эмоциональной личностью.

"Внутри она была очень эмоциональна, но никогда этого не показывала. И именно так ее воспитали. Я думаю, что для нее было бы почти невозможно измениться. В подростковом возрасте она стала более эмоциональной, но я думаю, что в молодости она все это спрятала", - написано в книге.

Королева Елизавета II и принц Филипп со старшими детьми Чарльзом и Анной / Фото: Associated Press

Отметим, что принц Гарри обвинил своего отца Чарльза в своих мемуарах точно также, назвав его холодным и почти бесчувственным.

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