Она роскошна: дважды бабушка королева Рания в ярком наряде приехала на встречу к молодежи

Королева Рания посетила еще одно мероприятие, в рамках которого встретилась с молодежью.

Она поделилась в своем Instagram фотографиями, на которых выглядит просто великолепно. Рание выбрала в этот день для выхода красивое разноцветоное платье, которое сочетала с пальтом-накидкой, рыжей кожаной сумкой на короткой ручке и бронзовыми туфлями-лодочками на каблуках и с застежками.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева распустила свои красиво окрашенные в светлый цвет волосы, сделала выразительный макияж и надела серьги-висюльки и несколько золотых браслетов на запястье.

«Ифтар, полный больших мечтаний и больших идей! Каждый раз, когда я встречаюсь с молодежью нашей страны, я узнаю что-то новое», - написала королева в сообщении под фотографиями.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Ранее Ее Величество показывала, как провела Ифтар в городе Акабе и, какой наряд выбрала для выхода в свет.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Ифтар - это вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

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