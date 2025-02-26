Она роскошна: королева Летиция в красном брючном костюме на презентации их с королем портретов

Ранее портреты были представлены в Королевском дворце в Мадриде и отдают дань уважения как десятой годовщине правления Филиппа VI, так и 20-летию брака пары, которую они отпраздновали в мае 2024 года.

Сегодня королева Летиция прибыла на выставку в красном брючном костюме Carolina Herrera, который носила ранее, дополнив его нюдовым топом и туфлями-лодочками в тон на невысоких каблуках. В руках королева несла сумку Magrit. У Летиции в ушах были серьги-пусеты, волосы распущены, на лице макияж в теплых бежевых оттенках, а на пальце кольцо Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел темно-серый костюм, голубую рубашку в тонкую полоску и красный галстук.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

На портрете королева Летиция запечатлена в платье без бретелек и с пышной юбкой Balenciaga, дополненное шелковой красной накидкой из 60-х. У нее на шее роскошное колье - историческое украшение, которое Альфонсо XIII подарил своей жене Виктории Евгении. А в ушах - бриллиантовые серьги. Любимое золотое кольцо Coreterno с надписью Amor che tutto move (любовь движет всем), которое она носит не снимая на указательном пальце.

Стоимость портретов составляет более 140 тысяч долларов.

Король Филипп VI, королева Летиция и фотограф Энни Лейбовиц - автор их портретов / Фото: Getty Images

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