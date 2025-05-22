Она роскошна: принцесса Кейт в синем платье и шляпе появилась на церемонии в Шотландии

Принцесса Кейт / © Getty Images

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В стране пара носит титулы герцога и герцогини Ротсейских. Кэтрин и Уильям присутствовали сегодня на церемонии наречения имени корабля HMS Glasgow. Будучи амбасадором корабля Королевского флота, 43-летняя принцесса Кейт произнесла короткую речь и разбила бутылку виски, которая разлетелась о корпус корабля в соответствии с традицией крещения.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

В своей речи принцесса сказала: «Я имею удовольствие назвать этот корабль: HMS Glasgow. Да благословит Бог его и всех, кто плавает на нем».

Принцесса Кейт / © Getty Images

На церемонию Кейт прибыла в темно-синем платье Suzannah London с контрастной белой окантовкой, дополнила лук шляпой с широкими полями Philip Treacy, обула светлые туфли-лодочки Gianvito Rossi, а в руках держала клатч Emmy London. Образ принцесса дополнила сапфировыми серьгами принцессы Дианы, брошью на платье, сделала красивую прическу в виде пучка и выразительный макияж глаз.

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Принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее принц и принцесса Уэльские посетили садовую вечеринку в Букингемском дворце, где Кэтрин появилась в элегантном желтом платье Emilia Wickstead, а также носила шляпу, которую в последний раз надевала на свадьбу Гарри и Меган.