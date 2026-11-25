Елка в Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

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В Instagram дворца опубликовали красивую фотографию ели, украшенной праздничными гирляндами и игрушками.

В подписи написано: 16 декабря 2026 года, во второй половине дня, по случаю рождественских праздников, Их Светлости Князь Альбер II и Княгиня Шарлин устраивают праздничное мероприятие для всех детей Монако в возрасте от 5 до 12 лет. Также предлагается пройти регистрацию для всех желающих.

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Елка в Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

А недавно, напомним, князь Альбер II и княгиня Шарлин присутствовали на церемонии вручения подарков от Красного Креста в Монако.

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Там Шарлин появилась в удлиненном коричневом жилете с тонким поясом на талии, под которым у нее была трикотажная водолазка в рубчик с длинными рукавами и надела классические черные прямые брюки, слегка расклешенные к низу, а к ним подобрала черные замшевые туфли с острым носком на каблуках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Ранее первая леди Мелания Трамп продемонстрировала элегантный образ в праздничных тонах во время традиционной церемонии доставки главной рождественской елки в Белый дом.

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