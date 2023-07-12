Она роскошная: 70-летняя Брижит Макрон коротким платьем подчеркнула стройные ноги на ужине в Литве

Первая леди Франции в эффектном наряде от Christian Louboutin появилась на неофициальном ужине в Вильнюсе.

Вчера, 11 июля, для участников саммита НАТО и гостей президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене организовали неформальный ужин в Президентском дворце в Вильнюсе, на котором появились президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон.

Эммануэль и Брижит Макроны, Гитанас Науседа и Диана Науседене в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Первая леди Франции выбрала для своего появления эффектный аутфит. На ней было белое закрытое короткое платье от своего любимого бренда Louis Vuitton с длинными рукавами, воротником-стойкой и каймой в зоне декольте и на талии. Наряд прекрасно сидел на фигуре Брижит и подчеркнул ее стройные ноги.

Эммануэль и Брижит Макроны в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Наряд Макрон дополнила черными кожаными туфлями-лодочками Christian Louboutin на шпильках и черным стеганным клатчем. Волосы она собрала в элегантную прическу с прикорневым объемом, закрепив ее на затылке, и сделала макияж смоки-айс.

Эммануэль и Брижит Макроны в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Особое внимание Брижит уделила аксессуарам: в ушах у нее были красивые золотые серьги с бриллиантами, на руках – широкий браслет, золотые часы и кольцо с драгоценными камнями.

Эммануэль и Брижит Макроны в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Эммануэль и Брижит Макроны в Вильнюсе / Фото: Associated Press

На мероприятии Брижит мило пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской.

Владимир и Елена Зеленские и Эммануэль и Брижит Макроны в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Елена Зеленская, Эммануэль и Брижит Макроны в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в стильном жакете с красной подкладкой почтила память ветерана Второй мировой войны, участвовавшего в высадке в Нормандии.

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