Она роскошная: Брижит Макрон в белом платье с вышивкой из бисера сходила в музей

Первая леди Франции любит белый цвет, который c удовольствием добавляет в свои луки.

Папарацци запечатлели, как президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приветствовали премьер-министра Индии Нарендру Моди в музее Лувр перед ужином в Париже.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции выбрала для такого события эффектный нежный аутфит в белом платье в пол с епископскими рукавами и красивой цветочной вышивкой из серебряного бисера на талии.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Образ она дополнила темными туфлями-лодочкми на шпильках и клатчем похожего цвета.

Брижит сделала элегантную прическу с плетением, любимый макияж смоки-айс и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз Брижит Макрон в желтом платье-футляре до колен продемонстрировала стройные ноги.

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