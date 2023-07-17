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Она роскошная: Брижит Макрон в белом платье с вышивкой из бисера сходила в музей

Она роскошная: Брижит Макрон в белом платье с вышивкой из бисера сходила в музей

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3891
Время на прочтение
1 мин
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Она роскошная: Брижит Макрон в белом платье с вышивкой из бисера сходила в музей

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Первая леди Франции любит белый цвет, который c удовольствием добавляет в свои луки.

Папарацци запечатлели, как президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приветствовали премьер-министра Индии Нарендру Моди в музее Лувр перед ужином в Париже.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции выбрала для такого события эффектный нежный аутфит в белом платье в пол с епископскими рукавами и красивой цветочной вышивкой из серебряного бисера на талии.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Образ она дополнила темными туфлями-лодочкми на шпильках и клатчем похожего цвета.

Брижит сделала элегантную прическу с плетением, любимый макияж смоки-айс и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Брижит Макрон / © Getty Images
Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз Брижит Макрон в желтом платье-футляре до колен продемонстрировала стройные ноги.

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Дата публикации
Просмотры
3891
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