- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Она роскошная: министр внутренней безопасности США лаконичным платьем подчеркнула стройную фигуру
Кристи Ноэм выглядела великолепно на официальном мероприятии.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм председательствовала на церемонии принятия командования для нового коменданта адмирала Кевина Э. Ландея в штаб-квартире Береговой охраны США в Вашингтоне.
На мероприятии Ноэм предстала в лаконичном черном платье приталенного силуэта и с рукавами три четверти, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Аутфит министр дополнила красивой прической с прикорневым объемом и локонами, макияжем с акцентом на пышных ресницах и бежевым маникюром. В ушах у нее были золотые серьги, а на руках — золотая цепочка, часы и кольца с бирюзовыми и бриллиантовыми камнями.
Напомним, Кристи Ноэм посетила Мексику в стильном голубом костюме и бежевых туфлях на шпильках.