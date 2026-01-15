ТСН в социальных сетях

Она роскошная: министр внутренней безопасности США лаконичным платьем подчеркнула стройную фигуру

Кристи Ноэм выглядела великолепно на официальном мероприятии.

Кристи Ноэм

Кристи Ноэм / © Getty Images

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм председательствовала на церемонии принятия командования для нового коменданта адмирала Кевина Э. Ландея в штаб-квартире Береговой охраны США в Вашингтоне.

На мероприятии Ноэм предстала в лаконичном черном платье приталенного силуэта и с рукавами три четверти, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Кристи Ноэм / © Getty Images

Кристи Ноэм / © Getty Images

Аутфит министр дополнила красивой прической с прикорневым объемом и локонами, макияжем с акцентом на пышных ресницах и бежевым маникюром. В ушах у нее были золотые серьги, а на руках — золотая цепочка, часы и кольца с бирюзовыми и бриллиантовыми камнями.

Напомним, Кристи Ноэм посетила Мексику в стильном голубом костюме и бежевых туфлях на шпильках.

