Она роскошная: Юлия Мендель подчеркнула стройную фигуру элегантным платьем

Бывшая пресс-секретарь президента Украины продемонстрировала лук, в котором она снялась в фотосессии.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, снялась в новой фотосессии и порадовала своих подписчиков в Instagram небольшим видео процесса.

Юлия предстала перед камерой в роскошном аутфите. Она подчеркнула стройную фигуру черным платьем длины миди с вырезом на одном плече.

Наряд она скомбинировала с бежевыми туфлями. Волосы собрала в гладкий пучок, сделала нежный макияж и украсила уши элегантными длинными серьгами. Этот образ очень идет Мендель.

"В боли нет дедлайна. Но в счастье — тоже!" — подписала она видео.

Показала Юлия еще один стильный лук из фотосъемки. Красавица позировала в розовом кроп-топе, брюках и белом жакете.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

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Образы экс-пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель (23 фото)

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