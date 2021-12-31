"Она рождена, чтобы быть влиятельной": астролог рассказал, что ждет Меган Маркл в 2022 году

"Она рождена, чтобы быть влиятельной": астролог рассказал, что ждет Меган Маркл в 2022 году

Меган Маркл была рождена, чтобы блистать и быть влиятельной особой. К чему она и стремится все это время.

Астролог принцессы Дианы рассказал о том, каким будет 2022 год для супруги принца Гарри. Дебби Франк говорит, что Меган была рождена, чтобы излучать сильное присутствие. Покинув королевскую семью в 2020 году, герцогиня Сассекская обрела уверенность, потому что теперь она говорит правду и не боится публично делиться своим мнением.

По словам астролога, Меган продолжит создавать "некоторые шокирующие волны" в грядущем 2022 году.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

"Меган подводит итоги в январе, когда затяжная битва достигает критического момента. В марте Меган будет искать новые возможности и будет сопротивляться всему, что ставит под сомнение ее авторитет. Герцогиня возьмет на себя инициативу, чтобы вырваться за пределы ее зоны комфорта", - рассказывает Дебби Франк.

Также читайте Королева Елизавета II в своей рождественской речи говорила и о дочери Меган и Гарри

"Ее Солнце в сияющем Льве на зодиакальной карте привлекает огромное внимание, означает, что она была рождена для того, чтобы излучать сильное присутствие и влияние. Она не второстепенный человек!" - дополняет астролог, пишет Hello!

Дебби Франк считает, что герцогиня Сассекская, возможно, не всегда осознает, что вызывает споры, но "мятежная планета Уран, устремившаяся к своему Солнцу, побуждает ее делать то, чего никто не ожидает".

Непростой период будет во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022-го.

Меган Маркл и королевская семья / Associated Press

"Потребность Меган обрести голос и сказать правду может встревожить других членов королевской семьи. Но осенью космос становится для нее более спокойным", - говорится в сообщении астролога.

Ранее, напомним, Дебби Франк рассказывала о том, что ждет в 2022 году принца Гарри и герцогиню Кембриджскую Кэтрин.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Читайте также: