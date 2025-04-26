Она с сумкой Prada, а он - в черном галстуке: князь и княгиня Монако на траурной церемонии в Ватикане

Князь и княгиня Монако / © Associated Press

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Княгиня Монако Шарлин — одна из семи женщин в мире, которым предоставлено разрешение носить при Папе белый цвет. Это называется «il privilegio del bianco» на итальянском или «le privil ge du blanc» на французском, что переводится как «привилегия белого». Разрешение княгиня получила в 2013 году от Папы Бенедикта XVI, которое он дал дому Гримальди. Однако в день прощания с Папой действуют другие правила и королевская особа появилась в траурном черном наряде.

Князь и княгиня Монако / © Associated Press

Шарлин носила скромное черное платье без декора, которое закрывало колени и имело длинные рукава. Также она надела черные колготки, туфли с закрытым мысом и покрыла голову мантильей из красивого кружева.

Княгиня Монако / © Associated Press

Из украшений она надела только маленькие жемчужные серьги, помолвочное кольцо, а в руке несла небольшую сумка от бренда Prada. Ее муж — князь Альбер II — был в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке. Поскольку погода была солнечной, он также надел очки.

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Князь и княгиня Монако / © Associated Press

Также среди тех, кто прибыл попрощаться с Папой Франциском были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Однако в отличии от княгини, Елена не покрывала голову и не надевала шляпку.

Президент Украины и первая леди / © Getty Images