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Она считала это вредным: каких блюд в рационе избегала принцесса Диана
Бывший повар принцессы Дианы, Даррен Макгрейди, рассказал об одном из продуктов, которые принцесса редко держала дома — за исключением случаев, когда ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, возвращались из школы-интерната.
В интервью журналу HELLO! Даррен ранее отмечал, насколько строго Диана придерживалась своей диеты.
«Она была сторонницей здорового питания, поэтому у нас никогда не было говядины в меню, если только мальчиков не были дома», — сказал он. «Она никогда не ела свинину. Иногда, когда принимала гостей, готовила баранину, но в основном это были курица, рыба или вегетарианские блюда».
Даррен, автор книг «Королевское питание» и «Королевский шеф-повар дома», работал у покойной принцессы четыре года, до ее смерти в 1997 году. До этого он 11 лет готовил для королевы Елизаветы II в Букингемском дворце.
Вспоминая время, проведенное с Дианой, Даррен сказал: «Когда я готовил для нее, мне пришлось изменить свой стиль готовки. Мне пришлось перейти от приготовления еды для королевы — с тяжелыми соусами, насыщенными соусами и сливками — к приготовлению более легкой пищи, исключив жиры и углеводы».
«Она говорила: „Ты займись всеми жирами, а я — всеми углеводами в спортзале“. Например, к томатному муссу, который ей очень нравился, она говорила: „Приготовь мне обезжиренный вариант“.
Хотя сама Диана тщательно следила за своим питанием, она баловала своих сыновей, когда они возвращались.
«Они могли есть шоколад, никаких особых угощений не было, потому что, если мальчики были дома, принцесса хотела их побаловать», — сказал он.
«Им нравились блюда, которые дарят ощущение домашнего уюта. Они обожали банановый флан, да и вообще вс, что содержит бананы, банановое мороженое».
«Они обожали такие блюда, как ассорти из мяса на гриле, бургеры, пиццу, спагетти с фрикадельками, курицу в сливочном соусе… Они были детьми королевской семьи, но их вкусы все равно были детскими», — вспоминает шеф-повар.
Напомним, ранее бывший королевский шеф-повар рассказал о любимом завтраке принцессы Дианы.