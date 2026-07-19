Она считала это вредным: каких блюд в рационе избегала принцесса Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

В интервью журналу HELLO! Даррен ранее отмечал, насколько строго Диана придерживалась своей диеты.

«Она была сторонницей здорового питания, поэтому у нас никогда не было говядины в меню, если только мальчиков не были дома», — сказал он. «Она никогда не ела свинину. Иногда, когда принимала гостей, готовила баранину, но в основном это были курица, рыба или вегетарианские блюда».

Принцесса Диана / © Getty Images

Даррен, автор книг «Королевское питание» и «Королевский шеф-повар дома», работал у покойной принцессы четыре года, до ее смерти в 1997 году. До этого он 11 лет готовил для королевы Елизаветы II в Букингемском дворце.

Реклама

Вспоминая время, проведенное с Дианой, Даррен сказал: «Когда я готовил для нее, мне пришлось изменить свой стиль готовки. Мне пришлось перейти от приготовления еды для королевы — с тяжелыми соусами, насыщенными соусами и сливками — к приготовлению более легкой пищи, исключив жиры и углеводы».

«Она говорила: „Ты займись всеми жирами, а я — всеми углеводами в спортзале“. Например, к томатному муссу, который ей очень нравился, она говорила: „Приготовь мне обезжиренный вариант“.

Хотя сама Диана тщательно следила за своим питанием, она баловала своих сыновей, когда они возвращались.

Принцесса Диана и ее сын принц Уильям / © Associated Press

«Они могли есть шоколад, никаких особых угощений не было, потому что, если мальчики были дома, принцесса хотела их побаловать», — сказал он.

Реклама

«Им нравились блюда, которые дарят ощущение домашнего уюта. Они обожали банановый флан, да и вообще вс, что содержит бананы, банановое мороженое».

«Они обожали такие блюда, как ассорти из мяса на гриле, бургеры, пиццу, спагетти с фрикадельками, курицу в сливочном соусе… Они были детьми королевской семьи, но их вкусы все равно были детскими», — вспоминает шеф-повар.

Напомним, ранее бывший королевский шеф-повар рассказал о любимом завтраке принцессы Дианы.

Новости партнеров