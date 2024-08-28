Она сияла: как выглядела принцесса Диана в день официального развода с Чарльзом

Принцесса Диана и принц Чарльз состояли в официальном браке пятнадцать лет, хотя счастливыми в этих отношениях были не более пяти.

28 августа 1996 года принцесса Уэльска Диана официально развелась со своим мужем принцем Чарльзом. В этот же день принцессу запечатлели фотографы по прибытию в лондонскую студию Английского национального балет, как раз аккурат после того, как ее развод с принцем Уэльским был официально объявлен и был выдан специальный указ по этому поводу.

Развод Дианы и Чарльза / Фото: Getty Images

На фото, которое мы нашли в архиве в этот день, принцесса выглядела счастливой и улыбалась. Она была одета в белый топ и светло голубой жакет с белыми полосками. Волосы уложены в прическу, на лице макияж, а в ушах серьги из золота с жемчужными камнями. Также на пальце принцессы сверкало то самое помолвочное кольцо с синим сапфиром, которое она продолжала носить после развода с мужем.

Принцесса Уэльская Диана / Фото: Associated Press

Сейчас это кольцо принадлежит жене старшего сына Дианы – Уильяма – принцессе Уэльской Кэтрин. А недавно, напомним, Кейт появилась в видеоролике без знаменитого украшения, отдав предпочтение ювелирной новинке, которую публика ранее не видела.

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