Она сияла: принцесса Кейт в изумрудном пальто и с брошью в виде клевера появилась на параде в Лондоне

Принцесса Уэльская приняла участие в параде Ирландской гвардии в честь Дня Святого Патрика в казармах Веллингтона в Лондоне.

Кейт стала полковником полка в 2023 году, сменив принца Уильяма, который занимал эту должность с 2011 года. Он вступил в роль полковника валлийской гвардии, сменив своего отца, короля Чарльза. Принцесса не смогла присутствовать на специальном мероприятии в прошлом году из-за диагностированного у нее рака, а в этом году снова радует своим присутствием.

На парад Кэтрин приехала в изумрудном пальто Alexander McQueen, дополнив наряд соответствующей шляпой, сумкой и черными сапогами на каблуках.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

На пальто у принцессы была пришпилена золотая брошь в виде клевера, украшенная единственным изумрудом. Кэтрин брошь предоставлена во временное пользование, как даме, которая является полковником полка. В прошлом ее носили королева-мать Елизавета и принцесса Анна. Ее волосы были собраны в красивую прическу, в ушах были серьги с камнями, а на лице макияж.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Кейт была встречена старшими офицерами, прежде чем отправиться в офицерскую столовую для вручения медалей за выслугу лет. Она также поприветствовала во время парада ирландского волкодава, который является талисманом полка. Также принцесса вручила традиционные веточки клевера офицерам и гвардейцам во время своего визита в казармы Веллингтона.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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