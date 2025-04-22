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Она сияла: принцесса Изабелла показала фото, которое сделала для нее ее мать — королева Мэри
Вчера принцесса Дании Изабелла отпраздновала 18-летие.
В честь праздника были опубликованы новые портретные фотографии именинницы. Принцессу сфотографировал в Рыцарском зале дворца Фредерика VIII в Амалиенборге фотограф Стен Эвальд. На ней было роскошной золотое атласное платье в пол.
Сегодня принцесса поделилась еще одним фото, которое сделала уже ее мать королева Мэри и написала:
«Огромное спасибо всем, кто помог отпраздновать мое 18-летие. Поистине замечательно, что так много людей потратили свое время, мысли и усилия, чтобы сделать мой день по-настоящему особенным. Это очень много для меня значит», — сказала юная принцесса.
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