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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Она сияла: принцесса Изабелла показала фото, которое сделала для нее ее мать — королева Мэри

Вчера принцесса Дании Изабелла отпраздновала 18-летие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

В честь праздника были опубликованы новые портретные фотографии именинницы. Принцессу сфотографировал в Рыцарском зале дворца Фредерика VIII в Амалиенборге фотограф Стен Эвальд. На ней было роскошной золотое атласное платье в пол.

Сегодня принцесса поделилась еще одним фото, которое сделала уже ее мать королева Мэри и написала:

Принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

Принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

«Огромное спасибо всем, кто помог отпраздновать мое 18-летие. Поистине замечательно, что так много людей потратили свое время, мысли и усилия, чтобы сделать мой день по-настоящему особенным. Это очень много для меня значит», — сказала юная принцесса.

Мы также собрали для вас десять фактов о дочери королевы Мэри и короля Фредерика X в честь ее совершеннолетия.

Принцесса Изабелла и королева Мэри / © Getty Images

Принцесса Изабелла и королева Мэри / © Getty Images

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