Она сияла: вспоминаем, как 27-летняя княгиня Грейс Келли посещала вечеринку в Монте-Карло

В последнее время в прессе часто обсуждают брак единственного сына княгини Грейс Келли и князя Ренье III – Альбера II.

Его супруга Шарлин уже несколько месяцев находится в южной Африке и не может вернуться домой из-за того, что проходит реабилитацию после нескольких операций. Но поклонники княжеской четы считают, что их брак просто трещит по швам.

Союз матери Альбера – Грейс Келли, с князем Монако Ренье III был достаточно крепким. Они познакомились за год до свадьбы, в 1955 году, а поженились в апреле 1956 года. А в этот день – 2 августа 1956 года, в новом статусе принцессы Грейс Келли присутствовала на вечеринке Красного Креста в спортивном клубе Монте-Карло.

Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

Тогда Дворец Монако объявил, что принцесса находится в интересном положении и должна родить в феврале 1957 года. Первенец пары – принцесса Каролина Ганноверская, появилась на свет 23 января 1957 года. На снимке принцессе Грейс 27 лет. Она очаровательна, одета в вечернее платье, на ее груди пришпилена брошка, а шею украшает драгоценное колье. Князь Ренье III в белом костюме и с черной бабочкой.

Свадьба Грейс Келли и князя Ренье III / Associated Press

Читайте также: Выбритые виски и внебрачные дети мужа: у княгини Шарлин были причины сбежать из Монако

Княгиня Шарлин на праздновании Национального дня Монако (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку