Она скоро вернется: во дворце рассказали, чем болеет королева Камилла

Королевские поклонники тревожатся за состояние здоровья королевы Камиллы.
Букингемский дворец опубликовал новую информацию о состоянии здоровья супруги короля Чарльза, у которой, как сообщалось ранее инфекция грудной клетки. На этот раз представители дворца сообщили, что Камилла имеет дело с инфекцией легких, но, какой именно не сообщается.
Несмотря на то, что королеве было рекомендовано отдохнуть, из-за чего ей пришлось пропустить ряд королевских мероприятий, таких как ежегодное мероприятие "Поле памяти" 7 ноября, и прием для олимпийских и паралимпийских спортсменов, устроенный королем, врачи, по-видимому, полагают, что она будет готова вернуться к исполнению королевских обязанностей к следующей неделе.
Сегодня Букингемский дворец объявил о новом мероприятии Камиллы на следующей неделе. Ее Величество собирается устроить прием в честь произведений, вошедших в шорт-лист Букеровской премии этого года. Все, что связано с книгами занимает особое место в сердце Камиллы.
Ожидается также, что она постарается посетить мероприятия Дня памяти в эти выходные в обычном режиме, если будет чувствовать себя достаточно хорошо.
Напомним, на днях принц Уильям рассказал, как себя чувствует его жена принцесса Уэльская Кейт.
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