Она скучает: принцесса Евгения снова планирует переезд

Принцесса Йоркская воспитывает с мужем Джеком Бруксбэнком двоих детей и сейчас семья живет в Португалии.

Они уехали туда из-за бизнеса Джека, но принцесса Евгения, похоже, скучает по дому. К тому же, "похудевшая" монархия короля Чарльза III требует новых молодых лиц, которые могут исполнять королевские обязанности. Принцесса является одной из них.

Журнал Ok сообщает, что принцесса Евгения продолжает брать на себя больше обязанностей в королевской семье и собирается вернуться в Великобританию со своими двумя сыновьями. 33-летняя мать двоих сыновей является патроном Королевской национальной ортопедической больницы и других достойных благотворительных организациях, а для того, чтобы исполнять эти обязанности Евгении необходимо физически находиться в Британии.

Евгения и ее муж 37-летний Джек Бруксбэнк переехали за границу в 2022 году.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

"Евгения не сможет выполнять свои роли, если будет проводить так много времени за границей. Поэтому она решила проводить все больше и больше времени в Великобритании, постепенно переходя к постоянному переезду обратно", - рассказывает источник.

Возвращение в Англию будет означать, что маленькие дети Евгении смогут проводить больше времени со своими родственниками, в том числе и с дочерью сестры Евгении – принцессы Беатрис.

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Associated Press

Напомним, недавно принцесса Евгения призналась, чего боится, публикуя свои снимки в Instagram.

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