Она смелая женщина: как туфли принцессы Евгении "разделили" ее поклонников на два лагеря

Коронационный образ принцессы Евгении, который она выбрала для службы в Вестминстерском аббатстве разделил ее поклонников на два лагеря. Одни восхищались племянницей короля Чарльза, а другие были шокированы.

Все дело в том, что на коронацию своего дяди – короля Чарльза III – принцесса Йоркская выбрала аутфит от бренда Fendi и туфли на необычных и высоких каблуках, которые дополняли сшитый на заказ дизайнерский наряд.

Принцесса Евгения на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

На ней были туфли Fendi First на высоком каблуке из ламинированной кожи, с открытыми носами, которые продаются по цене 1576 долларов.

Диагональный F-образный скульптурный каблук из металла палладиевого цвета в обуви выглядел очень оригинально, но поклонники переживали за принцессу, так как она находиться на последних месяцах, а может быть и неделях своей второй беременности и решила обуть такую экстремальную обувь.

Другие пользователи соцсетей вовсе вызвались критиковать принцессу.

"Ужасные туфли, совершенно неуместные", а другой вмешался: "Я не понимаю сандалии для такого исторического события! Не поймите меня неправильно, мне нравятся туфли, только не в такой обстановке…", "Обувь — моя единственная претензия. Все остальное великолепно", - говорится в комментариях.

Туфли Fendi First, которые были в день коронации на принцессе Евгении / Фото: fendi.com

Другой пользователь написал в Твиттере: "Я не беременна и не могу ходить в этих туфлях! Она смелая женщина".

Принцесса Евгения на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Однако, были и те, кто выбор Евгении хвалил. "Она всегда находит отличные туфли!" или "Ее туфли затмили всех!", - писали некоторые поклонники принцессы.

Напомним, кроме того, что принцесса Евгения была с ног до головы одета в Fendi в этот день, на ней были еще и украшения за 164 тысячи долларов.

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