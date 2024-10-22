Она снова сделала это: что означает любимый жест королевы Камиллы

Супруга короля Чарльза очень часто использует именно этот жест на публичных мероприятиях.

Во время визита в Дом правительства в Ярралумле, в Австралии, где Камилла приняла участие в дискуссии о домашнем насилии и насилии в семье, королева снова была запечатлена за любимым жестом. Она сложила треугольник пальцами рук.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Эксперты говорят, что люди, которые привыкли складывать пальцы в треугольник заявляют об уверенности в себе. И королева Камилла действительно сейчас выглядит очень уверенной в себе женщиной. Она также является опорой и поддержкой для своего мужа короля Чарльза в этот непростой период его жизни, когда монарх борется с раком.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас король и королева Камилла находятся с визитом в Австралии. Вчера, королевская чета побывала в Австралийском национальном ботаническом саду в Канберре, где монарх посадил дерево.

Королева Камилла и король Чарльз III в Австралии / Фото: Associated Press

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