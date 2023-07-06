Она снова сделала это: принцесса Уэльская показала свое отношение к мужу на публике

Внутри собора Святого Джайлса в Эдинбурге, где вчера состоялась коронация короля Чарльза и королевы Камиллы, фотографы засняли пикантный момент с Кейт и Уильямом.

Пара посетила Национальную службу благодарения и посвящения в соборе Святого Джайлса в честь коронации короля Чарльза и королевы Камиллы.

Кейт сидела рядом с мужем во время церковной службы, улыбалась, говорила ему что-то на ухо и даже нежно погладила его по спине. Этот жест принцесса часто демонстрирует на разных публичных мероприятиях по отношению к Уильяму.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

А однажды во время церемонии BAFTA Кейт шлепнула принца Уильяма по ягодицам прямо на красной дорожке. Таким образом принцесса демонстрирует, что в их отношениях еще не погас огонь.

Ранее мы показывали, как супруги нежно кладут руки на спину друг другу, что неоднократно фиксировали фотографы.

Принц и принцесса Уэльские на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

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