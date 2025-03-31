Она совсем кроха: опубликовано новое фото дочери принцессы Беатрис - Афины

Принцесса Беатрис / © Getty Images

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Подруга Беатрис — Элис Нейлор-Лейланд, в сотрудничестве с которой принцесса Йоркская разрабатывает новую коллекцию Baby Shower для благотворительной организации Borne Charity, цель которой — повысить осведомленность о преждевременных родах, поделилась фото на своей странице в Instagram.

Снимки, размещенные в Instagram, демонстрируют милые плетеные фоторамки в нежно-розовых и голубых тонах, а также тематические стаканы и тарелки. В одной из этих фоторамок поклонники разглядели новое фото маленькой Афины, второй дочери принцессы Беатрис. Девочка, которая появилась на свет раньше срока, укутана в розовое детское одеяло и прижимает к себе мягкую игрушку-кролика.

Судя по всему, фотография была сделана в то же время, что и фотография, использованная в официальном объявлении о рождении ребенка в Букингемском дворце. И сделал ее муж Беатрисы — Эдоардо Мапелли-Моцци.

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«Для меня было одновременно удовольствием и большой честью работать с моей дорогой подругой принцессой Беатрис над нашей новой коллекцией подарков для будущей мамы в поддержку @bornecharity. Я так горжусь тем, насколько осведомленной @beayork является проблема преждевременных родов, и я рада, что мы смогли создать этот проект вместе, воспевающий как материнство, так и дружбу», — написала Элис под снимками.

Напомним, в своем недавнем эссе британскому журналу Vogue принцесса Йоркская рассказала, что недели перед рождением ее второй дочери были наполнены беспокойством и тревожностью. К счастью, девочка родилась здоровой и команда врачей помогла ей в первый месяц жизни.