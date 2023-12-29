У нее отлично получается: принцесса Анна похвалила работу королевы Камиллы

Принцесса Анна ранее не очень любила королеву Камиллу, но сейчас заявляет, что супруга короля Чарльза III неплохо преуспела в своей королевской роли.

Королевская принцесса Анна говорит, что для Камиллы ее роль не является чем-то естественным, но она справляется с ней очень хорошо. Об этом принцесса Анна рассказала в новом документальном фильме о коронации короля Чарльза III.

"Я знаю Камиллу долгое время. Ее понимание роли и того, какое значение она имеет для короля - абсолютно выдающееся. Эта роль не для нее естественна, но она справляется с ней очень хорошо", - говорит королевская принцесса.

Король Чарльз, королева Камилла и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Если ранее между Анной и Камиллой были не очень теплые отношения (кстати, принцесса Анна в своем время даже встречалась с бывшим мужем Камиллы – Эндрю Паркер-Боулзом), то сейчас Камилла пользуется ее полной поддержкой после блестящего первого года пребывания на троне вместе с королем Чарльзом III.

Принцесса Анна и королева Камилла / Фото: Associated Press

Отметим, принцесса Анна очень близка со своим братом королем Чарльзом и всегда защищает его. Особую роль принцесса Анна исполняла и на коронации Чарльза и Камиллы в мае 2023 года.

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