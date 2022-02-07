Она станет королевой-консортом: что означает новый титул для герцогини Корнуольской

Когда принц Чарльз после смерти своей матери Елизаветы II станет королем, его супруга Камилла должна была бы получить титул принцессы-консорта. Но вчера королева Елизавета II официально огласила свою волю относительно герцогини Корнуольской Камиллы.

Герцогиня Камилла вторая супруга принца Уэльского Чарльза. Как супруга Чарльза она имеет также право и на титул принцессы Уэльской, который носила первая жена принца – принцесса Диана. Но из уважения к памяти почившей принцессы Дианы этот титул Камилла не использует. После смерти королевы Елизаветы II, когда на трон взойдет ее старший сын, жена Чарльза Камилла должна была бы получить титул принцессы-консорта. Но принц Уэльский давно обращался к матери, чтобы она разрешила его супруге получить иной титур - королевы.

Герцогиня Камилла / Getty Images

Накануне своего юбилея королева напрямую обратилась к нерешенному вопросу о будущем титуле Камиллы. За день до своего платинового юбилея на престоле королева Елизавета II поделилась на официальном сайте королевской семьи посланием, в котором заявила, что после своей смерти хочет, чтобы жена ее старшего сына Камилла стала королевой-консортом. Таким образом, монарх разрешила давнюю неясность относительно будущего титула герцогини Корнуольской.

Вчера принц Уэльский ясно выразил свою благодарность королеве Елизавете II за ее поддержку, заявив, что он и Камилла, которую он назвал своей "дорогой женой", "глубоко осознают честь, представленную" желанием его матери. В день коронации Чарльза его жена Камилла получит бесценную платиновую и бриллиантовую корону королевы-матери Елизаветы, которая была создана для коронации короля Георга VI в 1937 году.

Королева Елизавета II герцогиня Камилла / Getty Images

Отметим, никакой властью королева-консорт не обладает и именуется королевой только потому, что замужем за королем. Такая правительница имеет равный с супругом социальный ранг и носит женский эквивалент монархического титула супруга, но не обладает политическими и военными полномочиями регента.

Титулом королевы-консорта можно обладать только при жизни мужа-короля. Если же супруг умирает, меняется и титул вдовствующей супруги, иногда титул звучит просто "королева" и ее имя. Но это уже совсем другая история.

Принц Чарльз, герцогиня Камилла, королева Елизавета II и герцогиня Меган / Getty Images

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