Она теперь почти блондинка: как выглядит новая прическа принцессы Кейт

Кейт и ее муж Уильям сегодня впервые появились на публике после продолжительных летних каникул. Супруги посетили сады Музея естественной истории вместе в Лондоне.

Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

После некоторых предположений о более светлом оттенке волос, появившихся в августе, выход в свет принцессы Кейт сегодня подтвердил, что она сделала летнее мелирование и отрастила волосы до середины спины. Это впервые за 14 лет, что пара в браке, мы видим на Кэтрин такую длину волос и такой оттенок.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Для похода в музей Кейт распустила волосы, сделав боковой пробор и сделав свою фирменную объемную укладку красивыми локонами.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Мы решили вспомнить, с какими прическами Кейт ранее блистала на публике в предыдущие годы.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

