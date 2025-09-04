- Дата публикации
Она теперь почти блондинка: как выглядит новая прическа принцессы Кейт
Кейт и ее муж Уильям сегодня впервые появились на публике после продолжительных летних каникул. Супруги посетили сады Музея естественной истории вместе в Лондоне.
После некоторых предположений о более светлом оттенке волос, появившихся в августе, выход в свет принцессы Кейт сегодня подтвердил, что она сделала летнее мелирование и отрастила волосы до середины спины. Это впервые за 14 лет, что пара в браке, мы видим на Кэтрин такую длину волос и такой оттенок.
Для похода в музей Кейт распустила волосы, сделав боковой пробор и сделав свою фирменную объемную укладку красивыми локонами.
Мы решили вспомнить, с какими прическами Кейт ранее блистала на публике в предыдущие годы.