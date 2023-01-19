Она тоже бережлива: королева Камилла в старом пальто приехала в Абердинский университет

Зимние каникулы давно закончились, и члены британской королевской семьи вернулись к исполнению своих обязанностей.

Вчера королева-консорт Камилла посетила Абердинский университет, где осмотрела новый Центр обучения наукам и встретилась со студентами и сотрудниками.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ее Королевское Высочество встретили сотрудники сообщества кампуса, а две маленькие девочки, которые посещают детский сад на территории кампуса, вручили Камилле букет цветов. Во время своего визита королева-консорт произнесла речь.

На встречу королева Камилла прибыла в зеленом пальто с красной подкладкой в шотландскую клетку, которое носит довольно давно. Под пальто у нее была молочно-белая блузка с длинными рукавами и рюшами на них, и обута она была в высокие сапоги из замши коричневого цвета. Камилла тоже весьма бережлива, как и ее супруг - король Чарльз III.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Как всегда, безупречная прическа, серьги с жемчужными подвесками и несколько золотых браслетов на запястье прекрасно дополняли королевский образ.

Напомним, вчера на публике также появилась и принцесса Уэльская Кэтрин. Она посетила организацию Foxcubs в Лутоне, где встретилась с воспитателями и родителями детей младшего возраста. Для публичного выхода принцесса выбрала яркий лук.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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