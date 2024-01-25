Она тоже делает это: королева Летиция не отказала поклонникам в просьбе

На днях королева Летиция в костюме ягодного цвета от своего любимого бренда Carolina Herrera посетила выставку художника Хуана Саморы "Жизнь в чрезвычайной ситуации" в Лериде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Там Ее Величество и попросили сделать селфи. Королева не отказала молодым людям и девушкам, которые подходили к ней, чтобы сфотографироваться и выглядела улыбчивой и очень любезной. Похоже, парень, который делал селфи с королевой был в таком восторге, что аж высунул язык. Получилось забавно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Уэльская на публичном мероприятии также делала селфи и таким образом нарушала королевское правило.

Читайте также: