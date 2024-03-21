Она тоже делает это: королеву Камиллу подловили за тем же занятием, что и королеву Летицию

Королевские правила говорят, что члены монарших семей не должны делать селфи с подданными. Но многие из них охотно нарушают эту рекомендацию.

Вчера королева Камилла вместе с мэром города Дуглас Натали Байрон-Тир открыли памятную доску в ознаменование присвоения статуса города округу Дуглас в городском совете Дугласа на острове Мэн.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Мы показывали вам образ Ее Величества в этот день. А также заметили интересный момент на мероприятии.

Камилла охотно пообщалась с пришедшими ее поприветствовать людьми, а некоторым из них даже не отказала в селфи.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Летиция также делала селфи с людьми, когда посетила выставку художника Хуана Саморы "Жизнь в чрезвычайной ситуации" в Лериде в январе этого года.

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