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Она тоже делает это: принцессу Беатрис подловили на том, за что страшно критиковали Меган Маркл

Она тоже делает это: принцессу Беатрис подловили на том, за что страшно критиковали Меган Маркл

Принцесса Беатрис / Getty Images

Вчера принцесса Йоркская Беатрис впервые за время беременности появилась на публичном мероприятии.

Многие были рады узнать, как же выглядит 32-летняя Беатрис во время своей первой беременности. Девушка посетила вместе с мужем Эдоардо Уимблдонский теннисный турнир и появилась на трибунах в белом платье миди с гороховым принтом от бренда Self-Portrait стоимостью 340 фунтов стерлингов. Наряд хорошо подчеркивал живот беременной Беатрис.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Фотографы запечатлели, как принцесса Йоркская держала руки на животе, и мы сразу вспомнили критику в адрес Меган Маркл, когда она была беременна сыном Арчи, часто появлялась на светских мероприятиях с принцем Гарри и бесконечно придерживала живот.

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Getty Images

Эксперты тогда утверждали, что Меган делает это инстинктивно. Это вызывает выделение в организме гормона окситоцина, которые помогает в родах. Окситоцин - уникальное вещество, которое отвечает за чувство глубокой привязанности, нежности и любви. Видимо, и принцесса Йоркская также инстинктивно положила руки на живот. 

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Associated Press
Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Associated Press
Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Associated Press

Принцессу Йоркскую за это, конечно, никто критиковать не возьмется. Напротив, все очень рады увидеть Беатрис на публике. Надеемся, выходить в свет принцесса будет теперь чаще.

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