Она тоже делает это: принцессу Беатрис подловили на том, за что страшно критиковали Меган Маркл

Вчера принцесса Йоркская Беатрис впервые за время беременности появилась на публичном мероприятии.
Многие были рады узнать, как же выглядит 32-летняя Беатрис во время своей первой беременности. Девушка посетила вместе с мужем Эдоардо Уимблдонский теннисный турнир и появилась на трибунах в белом платье миди с гороховым принтом от бренда Self-Portrait стоимостью 340 фунтов стерлингов. Наряд хорошо подчеркивал живот беременной Беатрис.
Фотографы запечатлели, как принцесса Йоркская держала руки на животе, и мы сразу вспомнили критику в адрес Меган Маркл, когда она была беременна сыном Арчи, часто появлялась на светских мероприятиях с принцем Гарри и бесконечно придерживала живот.
Эксперты тогда утверждали, что Меган делает это инстинктивно. Это вызывает выделение в организме гормона окситоцина, которые помогает в родах. Окситоцин - уникальное вещество, которое отвечает за чувство глубокой привязанности, нежности и любви. Видимо, и принцесса Йоркская также инстинктивно положила руки на живот.
Принцессу Йоркскую за это, конечно, никто критиковать не возьмется. Напротив, все очень рады увидеть Беатрис на публике. Надеемся, выходить в свет принцесса будет теперь чаще.
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