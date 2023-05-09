Она тоже делает это: принцессу Евгению подловили на том, за что страшно критиковали Меган Маркл

Принцесса Йоркская находится на последних месяцах беременности и уже летом станет мамой во второй раз.

В выходные Евгения вместе со старшей сестрой Беатрис посещали большой обед в честь коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы в Чалфонт-Сент-Джайлс. Все внимание публики было приковано к огромному животу принцессы, на котором она держала руку.

Помним именно за этот жест нещадно критиковали Меган, герцогиню Сассекскую, супругу принца Гарри, когда она ждала своего первенца принца Арчи и жила еще в Лондоне.

Жест "рука на беременном животе" принцессы Евгении вызывает умиление у публики.

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, с которым принц Гарри болтал практически всю официальную часть коронации Чарльза в Вестминстерском аббатстве, ждут второго ребенка, который должен родиться летом.

Принц Гарри с принцессой Евгенией и ее мужем Джеком на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

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