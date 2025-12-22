- Дата публикации
Она тоже не зимняя: греческая королевская семья представила рождественскую открытку
Греческая королевская семья представила свое праздничное фото.
Им поделилась на своей странице в Instagram принцесса Мари-Шанталь. Она опубликовала открытку, на которой запечатлена вместе с мужем принцем Павлосом и их детьми, которых у пары аж пятеро.
«Счастливого Рождества! Желаю вам любви, мира, счастья и солнечного света в 2026 году! 🎄», — написала принцесса.
Для фотосессии принцесса Мари-Шанталь и ее единственная дочь принцесса Мария-Олимпия облачились в молочно-белые платья с перфорацией, а сыновья были преимущественно в рубашках и пиджаках. Принц Павлос надел строгий костюм.
Напомним, ранее мы показывали рождественскую открытку принца Гарри и его жены Меган. Они представили аж две фотографии.