Она тоже не зимняя: греческая королевская семья представила рождественскую открытку

Греческая королевская семья представила свое праздничное фото.

Королевская семья Греции

Королевская семья Греции / © Instagram принца Павлоса

Им поделилась на своей странице в Instagram принцесса Мари-Шанталь. Она опубликовала открытку, на которой запечатлена вместе с мужем принцем Павлосом и их детьми, которых у пары аж пятеро.

«Счастливого Рождества! Желаю вам любви, мира, счастья и солнечного света в 2026 году! 🎄», — написала принцесса.

Королевская семья Греции / © Instagram принца Павлоса

Королевская семья Греции / © Instagram принца Павлоса

Для фотосессии принцесса Мари-Шанталь и ее единственная дочь принцесса Мария-Олимпия облачились в молочно-белые платья с перфорацией, а сыновья были преимущественно в рубашках и пиджаках. Принц Павлос надел строгий костюм.

Напомним, ранее мы показывали рождественскую открытку принца Гарри и его жены Меган. Они представили аж две фотографии.

