Она тоже не зимняя: принц Гарри и Меган показали еще одну рождественскую открытку
Герцог и герцогиня Сассекские в этом году отличились, показав две праздничные открытки.
Первая была опубликована в пятницу на сайте их фонда Archewell. На фото, которое было сделано во время Игр Invictus в Канаде принц и его супруга были одеты в теплую одежду, шли, держась за руки и снимок был атмосферным и зимним, сделанным на фоне снега.
Позже Сассекские поделились еще одной фотографией, на которой запечатлены со своими детьми — Арчи и Лилибет.
Снимок был сделан в этом месяце в их семейном доме в Монтесито, штат Калифорния. На ранее опубликованном фото Меган и принцессы Лилибет запечатлены на небольшом мосту, там же находится и Гарри с сыном Арчи.
«Счастливых праздников! От нашей семьи вашей», — подписала открытку Меган, которой она поделилась в Instagram.
Напомним, ранее мы показывали, какую открытку представила семья Уэльских.