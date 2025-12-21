Она тоже не зимняя: принц Гарри и Меган показали еще одну рождественскую открытку

Праздничная открытка принца Гарри и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Первая была опубликована в пятницу на сайте их фонда Archewell. На фото, которое было сделано во время Игр Invictus в Канаде принц и его супруга были одеты в теплую одежду, шли, держась за руки и снимок был атмосферным и зимним, сделанным на фоне снега.

Позже Сассекские поделились еще одной фотографией, на которой запечатлены со своими детьми — Арчи и Лилибет.

Праздничная открытка семьи Сассекских / © Instagram Меган Маркл

Снимок был сделан в этом месяце в их семейном доме в Монтесито, штат Калифорния. На ранее опубликованном фото Меган и принцессы Лилибет запечатлены на небольшом мосту, там же находится и Гарри с сыном Арчи.

Реклама

«Счастливых праздников! От нашей семьи вашей», — подписала открытку Меган, которой она поделилась в Instagram.

Напомним, ранее мы показывали, какую открытку представила семья Уэльских.