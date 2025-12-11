Она тоже не зимняя: принцесса Анна и ее муж представили свою рождественскую открытку

Рождественская открытка принцессы Анны, фото: instagram.com/qldgovernor

Каждый год королевские семьи со всего мира делятся своими рождественскими фотографиями.

Принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, выбрали для праздничной открытки свой характерный сдержанный стиль, которым поделилась в социальных сетях губернатор Квинсленда доктор Жанетт Янг, недавно принимавшая 75-летнюю принцессу во время ее официального визита в ноябре по случаю столетия Королевского австралийского корпуса связи.

На снимке Анна и е Тимоти запечатлены в карете на острове Сарк. Судя по всему, фотография была сделана в мае 2025 года, когда она и сэр Тим вошли в историю, став первыми членами британской королевской семьи, посетившими Малый Сарк в рамках празднования 80-й годовщины Дня освобождения.

Внутри открытки, на обратной стороне милой фотографии, было написано: «С наилучшими пожеланиями счастливого и мирного Рождества и Нового года».

Особенно примечательной деталью было то, что принцесса Анна и ее муж подписали открытку не своими титулами, а просто «Анна и Тим», что является прекрасным подтверждением той скромности, за которую она стала особенно любима.

И, к слову, открытка королевской принцессы также не зимняя, как и фотография, которой ранее поделился король Чарльз и королева Камилла, за что монаршая чета подверглась критике.