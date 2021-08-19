Она тоже среди наследников трона: информацию о дочери Меган и Гарри внесли на королевский сайт

Она тоже среди наследников трона: информацию о дочери Меган и Гарри внесли на королевский сайт

Как бы ни критиковали королевскую семью Меган и Гарри, а королева Елизавета II все равно относится к ним очень достойно.

На сайте королевской семьи royal.uk наконец-то внесли новые данные о герцогине Сассекской. Биографию Меган обновили, добавив в нее, что герцогиня теперь мать двоих детей – сына Арчи и дочери Лилибет. Правки внесли через два месяца после того, как второй ребенок появился на свет.

Профиль 40-летней герцогини Сассекской, которая сейчас живет в своем особняке за 14 миллионов долларов в Калифорнии со своими двумя детьми и 36-летним мужем принцем Гарри, не обновлялся, когда Лили родилась 4 июня 2021 года.

Королева Елизавета II, принц Эндрю, Меган и Гарри / Associated Press

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор - второй ребенок герцога и герцогини Сассекских. Она появилась на свет в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и занимает восьмую строчку в очереди на престол. Данные о месте престолонаследия также были внесены на сайт.

Кстати, ранее принц Гарри и Меган говорили, что хотят крестить ребенка в Виндзоре и планируют прилететь в Великобританию, как только это станет возможным.

Раздел "О себе" для Меган ранее гласил: "Герцогиня Сассекская, урожденная Рэйчел Меган Маркл, вышла замуж за принца Гарри в часовне Святого Георгия в Виндзоре в мае 2018 года. У герцога и герцогини есть один ребенок, сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор".

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Обновление на royal.uk появилось через несколько дней после того, как это упущение было подчеркнуто королевскими экспертами, которые отметили, что принц Эндрю, который сейчас ввязан в очередной секс-скандал, все еще числится восьмым в списке, пишет Daily Mail.

Напомним, имя двухлетнего брата Лилибет Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора было добавлено в список royal.uk всего через 15 дней после его рождения в мае 2019 года.

А что касается ее двоюродного брата принца Луи, который является вторым сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон, его имя было добавлено в список всего через 12 дней после его рождения.

Принц Луи / Getty Images

А сын Зары и Майка Тиндолл Лукас, занимающий 22-е место в очереди на престол, был указан на веб-сайте с момента его рождения в марте 2021 года.

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Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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