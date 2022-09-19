Она улыбается: накануне похорон опубликовали последний официальный портрет королевы Елизаветы II

До последних дней жизни королева исполняла свои обязанности, прежде чем мирно уйти, королева назначила нового премьер-министра Лиз Трасс. Это было за два дня до смерти, фотограф, сделавший последние снимки королевы, рассказал, что она много улыбалась во время церемонии.

Сегодня, 19 сентября, миллионы людей соберутся вместе, чтобы проводить королеву в последний путь. По этому случаю вчера, накануне похорон, Букингемский дворец опубликовал последний официальный портрет королевы.

Королева позирует в небесно-голубом платье и любимом жемчужном ожерелье, которое она носила всю жизнь, и о котором мы писали ранее. Жемчужное ожерелье из трех нитей было подарено Елизавете также ее отцом. Король Георг VI скончался, когда ей было всего 25 лет, но она носила его подарок всю свою жизнь.

К платью приколоты две броши с бриллиантами и аквамаринами Boucheron Aquamarine. Эти украшения также подарили королеве ее отец и мать на 18-летие.

На фото Елизавета II улыбается.

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