Она уже в Балморале: невесте Питера Филлипса придется пройти непростое испытание с королевской семьей

Харриет Сперлинг / © Getty Images

Харриет Сперлинг, обручившаяся с внуком королевы Елизаветы II — Питером Филлипсом — в начале августа — уже находится в Шотландии вместе с членами королевской семьи, которые проводят время в их любимом поместье Балморал, что является ежегодной летней традицией.

Поскольку Харриет впервые посещает замок, она проходит «испытание Балморал» — неофициальное посвящение в семью, пишет The Sun.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

«Все знают, что Питер влюблен, и его семья приняла Харриетт в свой круг, так что она, скорее всего, с блеском пройдет печально известный тест Балморала». По сути он подразумевает вхождение в королевскую семью, от соблюдения протокола до поддержания связи с ее членами во время прогулок на свежем воздухе.

В сериале «Корона» даже был показан эпизод о первом посещении замка Балморал принцессой Дианой, тогдашней невестой принца Уэльского Чарльза.

Но, мы уверенны, что у Харриет все получится, ведь она уже появлялась на королевских мероприятиях вместе с Питером и хорошо знакома с королем Чарльзом и другими членами семьи.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, какое кольцо Питер Филлипс преподнес своей невесте в честь их помолвки, о которой было объявлено 1 августа.