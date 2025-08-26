- Дата публикации
Она уже в Балморале: невесте Питера Филлипса придется пройти непростое испытание с королевской семьей
Невесте Питера Филлипса — сына принцессы Анны — предстоит пройти непростое испытание — каникулы с королевской семьей в Балморале.
Харриет Сперлинг, обручившаяся с внуком королевы Елизаветы II — Питером Филлипсом — в начале августа — уже находится в Шотландии вместе с членами королевской семьи, которые проводят время в их любимом поместье Балморал, что является ежегодной летней традицией.
Поскольку Харриет впервые посещает замок, она проходит «испытание Балморал» — неофициальное посвящение в семью, пишет The Sun.
«Все знают, что Питер влюблен, и его семья приняла Харриетт в свой круг, так что она, скорее всего, с блеском пройдет печально известный тест Балморала». По сути он подразумевает вхождение в королевскую семью, от соблюдения протокола до поддержания связи с ее членами во время прогулок на свежем воздухе.
В сериале «Корона» даже был показан эпизод о первом посещении замка Балморал принцессой Дианой, тогдашней невестой принца Уэльского Чарльза.
Но, мы уверенны, что у Харриет все получится, ведь она уже появлялась на королевских мероприятиях вместе с Питером и хорошо знакома с королем Чарльзом и другими членами семьи.
Напомним, ранее мы показывали, какое кольцо Питер Филлипс преподнес своей невесте в честь их помолвки, о которой было объявлено 1 августа.