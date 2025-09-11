Она уже в Португалии: инфанту Софию запечатлели в университете в Лиссабоне

Инфанта София

Младшая сестра принцессы Леонор — инфанта София — будет учиться по специальности «Политология и международные отношения» и ее приезд в колледж вызывает большой интерес у прессы.

Инфанту уже видели отдыхающей с новыми однокурсниками, а фотографиями поделилось издание Vanitatis. Девушка была одета в простой белый свитшот и широкие синие джинсы, а ее волосы были традиционно распущены.

Инфанта София / © Getty Images

Хотя занятия начнутся только 22 сентября, начало учебного года станет для нее периодом адаптации к городу, где она будет учиться в первый год. София будет проживать в кампусе, расположенном к северу от столицы, что обеспечит большее «спокойствие» благодаря «удаленности от центра города».

Первый день инфанты Софии в колледже Форвард в Лиссабоне начался с презентации основателей учебного заведения, которые поделились своим опытом и небольшими советами по «улучшению университетской жизни». Как и любой студент, София переживала этот день с некоторой долей волнения, поэтому вторая половина дня была посвящена играм, призванным разрядить обстановку и поощрить взаимодействие между студентами.

Студентам обещают нетрадиционный академический опыт, поскольку они поочередно будут учиться в трех европейских столицах в течение трехлетней программы обучения — Португалии, Франции и Германии.

Инфанта София / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где будут учиться другие европейские принцы и принцессы.