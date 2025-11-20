- Дата публикации
Она в бархатном платье, а он в смокинге: принц и принцесса Уэльские сходили на королевское варьете
Принцесса Кейт и принц Уильям впервые за 2 года появились на красной дорожке в одинаковых бархатных нарядах. Пара посетила Королевское варьете в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
Принц и принцесса Уэльские посетили ежегодное Королевское варьете-представление в Альберт-холле. Кейт была одета в изумрудное бархатное платье с короткими рукавами и V-образным вырезом на декольте, а принц Уильям надел черный галстук-бабочку и бархатный пиджак.
Светло- каштановые локоны Кейт были уложены безупречными волнами, а макияж, дополнял ее ослепительный вечерний образ. Также на принцессе были бриллиантовые серьги-люстры, на запястье бриллиантовый браслет, а в руках золотой клатч с россыпью камней.
Королевское варьете-представление 2025 года стало шестым совместным посещением принцем Уильямом и принцессой Кейт этого мероприятия и их первым появлением на красной дорожке с ноября 2023 года.