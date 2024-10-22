Она – в белом платье, он – в синем пиджаке: супруги Байденов выпили вина в Белом доме

Джо и Джилл Байден отметили презентацию новой публичной экскурсии по Белому дому.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден провели обед в Голубой комнате, чтобы отпраздновать новую улучшенную и расширенную публичную экскурсию по Белому дому, которую обнародовала первая леди.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Президентские супруги по этому поводу подняли бокалы с белым вином, произнесли тосты и выпили пьянящий напиток.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

На мероприятии Джилл появилась в нежном аутфите. На ней было белое платье миди с короткими рукавами, украшенное в зоне декольте белыми и желтыми камнями. Образ она дополнила туфлями цвета крем-брюле, элегантными серьгами с жемчужинами в виде капель, золотой цепочкой с подвеской Mama и золотым браслетом и кольцом.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди сделала красивую прическу с локонами, заколов прядь волос сбоку золотой шпилькой, и макияж с акцентом на глазах.

Джо был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, полосатый галстук и черные туфли.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден попала в объективы папарацци в белой блузке, голубом костюме и бежевых лакированных слингбэках на шпильках от Valentino.

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