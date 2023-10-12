Она в хорошей форме: принцесса Кейт продемонстрировала свои умения на спортивном мероприятии

Принцесса Кейт с мужем сегодня посетили Национальный спортивный центр аббатства Бишам. Там у них было запланировано несколько спортивных мероприятий.

Королевские поклонники, увидев Кэтрин снова с повязкой на пальцах, обеспокоились. Неужели Кейт снова повредила руку? Но, скорее всего, повязка – это мера предосторожности.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

На прошлой неделе Кенсингтонский дворец сообщил, что Кейт повредила пальцы прыгая на батуте со своими тремя детьми. А сегодня повязка была ей необходима, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при имеющейся травме, поскольку королевская чета собиралась принять участие в некоторых спортивных мероприятиях во время своего сегодняшнего визита.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Уэльские присоединились к юными спортсменами, чтобы увидеть поддержку, предлагаемую SportsAid для улучшения их умственной работоспособности. А еще сыграли в голбол, паралимпийский вид спорта для слабовидящих.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Визит Кейт и Уильяма является частью серии мероприятий, посвященных Всемирному дню психического здоровья, который пришелся в этом году на 10 октября.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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