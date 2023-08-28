Она в отличной форме: фитнес-эксперт рассказала, как тренируется королева Летиция

В свои 50 лет королева Летиция может похвастаться роскошной фигурой.

Эксперт по фитнесу Джоанна Дэйс, эксклюзивно рассказала express о вероятной диете и упражнениях королевы Испании.

В 50-летнем возрасте королева Летиция сохраняет впечатляющую и стройную фигуру. Эксперт уверенна, что на это повлияли ее преданность йоге Айенгара и здоровому питанию.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

"Йога Айенгара — это стиль йоги, основанный Б. К. С. Айенгаром, основателем айенгар-йоги, (который преподавал и практиковал йогу более 70 лет и считался одним из самых выдающихся современных мастеров йоги в мире). Он фокусируется на точном выравнивании и использовании опор для поддержки тела в достижении правильных поз. Этот метод подчеркивает силу, гибкость и баланс посредством серии асан (поз). Кроме того, большое значение придается работе с дыханием, осознанию тела и осознанности, что делает эту практику доступной для всех уровней физической подготовки", - говорит эксперт.

Асаны, практикуемые в йоге Айенгара, задействуют несколько групп мышц, включая руки, мышцы живота, ноги, спину, бедра, плечи и спину. По словам фитнес-эксперта, мышцы королевы Летиции стали более "очерченными", в частности, это хорошо заметно на руках.

"С годами руки королевы Летиции стали четкими и подтянутыми благодаря различным позам, таким как Уттхита Паршваконасана (поза с вытянутым боковым углом), Адхо Мукха Шванасана (собака, опущенная вниз) и Васиштхасана (поза боковой планки), которая нацеливайтесь на бицепсы, трицепсы и дельтоиды в йоге Айенгара", - говорит госпожа Дэйс.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Летиция посещала вместе с младшей дочерью инфантой Софией матч испанской женской футбольной сборной на финале чемпионата мира среди женщин в Сиднее. И после победы испанской команды королева не сдерживала эмоций.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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