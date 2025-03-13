Она в отличной форме: какие продукты не ест принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт находится в отличной форме и, как утверждают эксперты, она избегает определенных продуктов в своем рационе, чтобы добиться таких результатов.

Не секрет, что Кэтрин избегает в рационе двух основных групп продуктов – молочных и углеводов, а во время путешествий следует королевскому протоколу, избегая морепродуктов.

Диета принцессы делает упор на постные белки, овощи и полезные жиры, исключая большое количество углеводов и молочных продуктов.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

По утрам принцесса пьет смузи, содержащий спирулину, капусту, матча, шпинат, салат, кинзу и чернику, пишет express.co.uk. У Кейт есть пристрастие к сырой пище, такой как арбузные салаты, гаспачо, ягоды годжи.

Диетологи BarBend ранее сообщали, что завтрак принцессы состоит из зеленого смузи с капустой, спирулиной, матча, шпинатом, романо, кориандром и черникой, за которым следует сытная тарелка овсянки На обед принцесса любит салаты, ее любимый рецепт состоит из сочного розового арбуза, смешанного с авокадо, луком, огурцом и сыром фета.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, как королевская принцесса Анна держит себя в форме.

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