Она в отличной форме: королева Матильда попала под прицел камер на пробежке

50-летняя королева Матильда была запечатлена на пробежке. Вместе с ней бежал и ее сын - принц Эммануэль.

Одета Ее Величество была в полосатую белую трикотажную кофту, черные лосины и обута в беговые кроссовки. Ее волосы были распущены, на лице были солнцезащитные очки, на пальце сверкало одно из ее помолвочных колец с сапфиром, а на запястье были часы. У королевы Матильды просто отличная фигура.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

У королевы Матильды сейчас много рабочих выходов. Недавно королевская особа демонстрировала образ в платье с цветочным принтом и элегантных серьгах, когда приезжала на вечеринку в саду в замке Лейкен, в Брюсселе, чтобы отметить 10-летие правления короля.

Королева Матильда с мужем королем Филиппом и детьми / Фото: Getty Images

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