Она в отличной форме: принцесса Анна верхом на белой лошади появилась на мероприятии
75-летнюю принцессу Анну запечатлели верхом на лошади впервые за несколько лет публично.
Единственная дочь королевы Елизаветы II известная наездница и продолжает ездить верхом даже сейчас, но преимущественно делает это в своем загородном поместье Гэткомб-парке.
Но на выходных королевская принцесса принимала участие в рейде «Верховые марки» в Эдинбурге — древнем традиционном осмотре городских границ для обеспечения их безопасности от посягательств и нападений. Традиция проводилась в 29 городах Шотландии, участвующих в рейде.
Анна ехала верхом на красивой белой лошади, одетая в светлый удлиненный жакет, жокейские брюки, клетчатую рубашку и шлем на голове.
Прошлым летом, напомним, принцесса Анна травмировалась, получив сотрясение мозга, когда ее ударила лошадь. Она провела несколько дней в госпитале, но, как видите, не утратила интерес и все так же любит ездить верхом.