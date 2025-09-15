ТСН в социальных сетях

Она в отличной форме: принцесса Анна верхом на белой лошади появилась на мероприятии

75-летнюю принцессу Анну запечатлели верхом на лошади впервые за несколько лет публично.

Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Единственная дочь королевы Елизаветы II известная наездница и продолжает ездить верхом даже сейчас, но преимущественно делает это в своем загородном поместье Гэткомб-парке.

Но на выходных королевская принцесса принимала участие в рейде «Верховые марки» в Эдинбурге — древнем традиционном осмотре городских границ для обеспечения их безопасности от посягательств и нападений. Традиция проводилась в 29 городах Шотландии, участвующих в рейде.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Анна ехала верхом на красивой белой лошади, одетая в светлый удлиненный жакет, жокейские брюки, клетчатую рубашку и шлем на голове.

Прошлым летом, напомним, принцесса Анна травмировалась, получив сотрясение мозга, когда ее ударила лошадь. Она провела несколько дней в госпитале, но, как видите, не утратила интерес и все так же любит ездить верхом.

