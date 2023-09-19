Она в роскошной форме: Меган Маркл вышла в свет в обтягивающем платье

Герцогиня Сассекская во время Игр Invictus в Дюссельдорфе посетила еще одно публичное мероприятие.

Меган присутствовала на приеме "Настоящая патриотическая любовь" в отеле Hilton. Прием проходил как раз в день рождения ее мужа принца Гарри, но Маркл нашла время его посетить.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В тот день на 42-летней герцогине было серое шерстяное платье-миди с высоким воротником от Toteme, его она дополнила кожаными туфлями-лодочками от Dior, маленькими серьгами-гвоздиками Pippa Small Jewellery, золотым браслетом Love от Cartier и часами от этого же бренда, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.

Герцогиня Сассекская распустила свои длинные объемные волосы, уложив их красивыми локонами и сделала очень насыщенный макияж глаз, губы при этом накрасила нюдовой матовой помадой.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ранее мы вспоминали все образы Меган Маркл в которых она появлялась на Invictus Games в этом году.

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