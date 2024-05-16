Она в розовом платье, а он - в жилете в тон: Камилла и Чарльз появились на садовой вечеринке

Королевская чета приветствовала своих VIP-гостей на солнечном мероприятии в саду Букингемского дворца. В этот раз на мероприятие приехали представители искусства, культуры, телевидения, моды и кино.

Камилла и Чарльз были в прекрасном настроении, приветствуя гостей. Королева надела в этот день нежно-розовое платье-пальто от Anna Valentine, которое дополнила шляпой с широкими полями от Philip Treacy, в руках держала сумку Moynat и перчатки, а обута была в двухцветные туфли от Chanel на каблуках.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла надела брошь в виде цветка Williamson Pink Diamond, принадлежавшую королеве Елизавете II, миниатюрную подвескуKiki McDonough из желтого золота с голубым топазом и бриллиантами, на ее запястье был ее любимый браслет Van Cleef & Arpels, а в ушах - бриллиантовые серьги. Королева сделала свою классическую укладку и макияж.

Король Чарльз был в светло-сером утреннем костюме, белой рубашке в тонкую полоску и розовой жилетке, а галстук выбрал с принтом. Монарх также надел шляпу-цилиндр, в руках держал зонт-трость, а обут был в черные туфли.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также вчера король и его супруга посетили собор Святого Павла, где прошла служба посвящения Ордена Британской империи. Королевская чета прибыла туда в роскошных мантиях и всего через неделю после того, как там побывал принц Гарри.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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