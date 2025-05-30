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Она в рубашке с вышивкой, а он в клетчатом пиджаке: принцесса Жозефина и принц Винсент предстали на новых портретах
Датский королевский дворец поделился новыми фото принцессы Жозефины и принца Винсента — младших детей королевы Мэри и короля Фредерика X.
Снимки представили на странице королевской семьи Дании в Instagram. Их автором стал Стен Эвальд, сообщил королевский дом.
«Новые официальные портреты Их Королевских Высочеств принца Винсента и принцессы Жозефины только что были опубликованы.
Традиционно новые официальные портреты членов королевской семьи публикуются с регулярными интервалами. Эти портреты используются королевским домом в различных официальных контекстах», — говорится в подписи.
Принцесса Жозефина запечатлена на снимках в голубой рубашке с вышивкой и объемными рукавами, ее светлые волосы уложены локонами, на лице макияж, в котором девушка подчеркнула ресницы и немного губы.
Ее брат принц Винсент одет в голубую рубашку и клетчатый пиджак.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Жозефину называют датской бунтаркой.