ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
446
Время на прочтение
1 мин

Она в синем платье, а он в костюме и с любимым галстуком: Камилла и Чарльз прибыли в Италию

Король Чарльз и королева Камилла прибыли с четырехдневным визитом в Италию.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Камилла и Чарльз

Камилла и Чарльз / © Associated Press

Самолет Королевских ВВС, сопровождаемый двумя самолетами F-35 итальянских ВВС, приземлился в городском аэропорту Чампино в 15 км к юго-востоку от центра Рима, где на взлетно-посадочной полосе их встретил почетный караул.

Король и королева прошли по красной дорожке вместе с лордом Ллевеллином и Бруно Антонио Паскуино, главой протокола Министерства иностранных дел и международного развития Италии, остановившись у флагов обеих стран.

Чарльз и Камилла в Италии / © Associated Press

Чарльз и Камилла в Италии / © Associated Press

Чарльз был в темно-синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке в тонкую полоску и с галстуком в принт сов, а также с платком в нагрудном кармане. А Камилла надела темно-синее платье с небольшим вырезом от Fiona Clare, жемчужные серьги с бриллиантами и на шею золотую цепочку с любимой пластинчатой подвеской.

В течение следующих нескольких дней в Риме королевская чета встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони, а король станет первым британским монархом, когда-либо выступившим на совместном заседании итальянского парламента.

Чарльз и Камилла в Италии / © Associated Press

Чарльз и Камилла в Италии / © Associated Press

Напомним, в Италии пара отпразднует и 20-ю годовщину своей свадьбы. Дворец уже представил новые портреты королевской четы в честь годовщины, который были сделаны в Риме.

Камилла и Чарльз в Италии / © Associated Press

Камилла и Чарльз в Италии / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Камилла не любит путешествовать.

Дата публикации
Количество просмотров
446
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie