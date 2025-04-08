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Она в синем платье, а он в костюме и с любимым галстуком: Камилла и Чарльз прибыли в Италию
Король Чарльз и королева Камилла прибыли с четырехдневным визитом в Италию.
Самолет Королевских ВВС, сопровождаемый двумя самолетами F-35 итальянских ВВС, приземлился в городском аэропорту Чампино в 15 км к юго-востоку от центра Рима, где на взлетно-посадочной полосе их встретил почетный караул.
Король и королева прошли по красной дорожке вместе с лордом Ллевеллином и Бруно Антонио Паскуино, главой протокола Министерства иностранных дел и международного развития Италии, остановившись у флагов обеих стран.
Чарльз был в темно-синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке в тонкую полоску и с галстуком в принт сов, а также с платком в нагрудном кармане. А Камилла надела темно-синее платье с небольшим вырезом от Fiona Clare, жемчужные серьги с бриллиантами и на шею золотую цепочку с любимой пластинчатой подвеской.
В течение следующих нескольких дней в Риме королевская чета встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони, а король станет первым британским монархом, когда-либо выступившим на совместном заседании итальянского парламента.
Напомним, в Италии пара отпразднует и 20-ю годовщину своей свадьбы. Дворец уже представил новые портреты королевской четы в честь годовщины, который были сделаны в Риме.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Камилла не любит путешествовать.