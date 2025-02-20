Она в синем платье, а он в костюме в полоску: королева Камилла и король Чарльз на приеме во дворце

Король Чарльз III и королева Камилла посетили очередной прием, прошедший сегодня в Букингемском дворце.

Их Величества король и королева присутствовали на мероприятии в честь выдающихся личностей и организаций, вносящих вклад в гуманитарную деятельность по всему миру.

Королева Камилла сегодня была в синем платье, на нем была пришпилена парная бриллиантовая брошь с листьев плюща и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. У Ее Величества была красивая прическа, макияж на лице, подвеска на шее и жемчужные серьги-висюльки в ушах.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз надел синий костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук в принт, а в его нагрудном кармане виднелся платок, подобранный в тон галстука.

Отметим, для королевы Камиллы это второе мероприятие за сегодняшний день. Утром Ее Величество посетила Азиатский женский ресурсный центр в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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