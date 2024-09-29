Она в тренче, а он в пиджаке и джинсах: королева Летиция и король Филипп сходили в ресторан

Королевскую пару Испании запечатлели, когда пара покидала ресторан O'Peirao в Комбарро, в Галисии.
Король Филипп VI и королева Летиция посетили принцессу Леонор в Военно-морской школе Марин, где она посещала военные занятия в течение нескольких недель. Король и королева отправились в Галисию, чтобы отпраздновать 40-ю годовщину приведения к присяге флага выпускного класса ВМС короля Филиппа VI.
Нашли время супруги, и чтобы посетить ресторан. Как раз на выходе из него их и запечатлели папарацци. Филипп был в клетчатой рубашке, пиджаке и джинсах, а его супруга Летиция облачилась в бежевый тренч, была с черным шарфом на шее и с черной плетенной сумкой на плечах.
Также королевскую чету запечатлели на мероприятии вместе с дочерью принцессой Леонор. Там Летиция появилась в белой блузке и джинсах-клеш.
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